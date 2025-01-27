Попов о вызове на финал Гран-при России: «Сначала подумал, что это ошибка. До этой новости тренировался в лайт-режиме, теперь придется поднапрячься»
22 января Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала изменения регламента турнира, который пройдет в Красноярске с 14 по 16 февраля.
Ранее фигуристы отбирались на соревнования по итогам серии Гран-при России. Теперь в регламенте учитывается выступление и на декабрьском чемпионате России, где Попов занял восьмое место.
«Сначала подумал, что это ошибка, потом попросил все-таки, чтобы Ирина Александровна [Смирнова, тренер] уточнила, что вызов пришел правильно. До этой новости тренировался в лайт-режиме, теперь придется поднапрячься! Всегда одна цель на все турниры – показать то, что умею.
Четверной лутц в соцсетях? На стартах, конечно, думаем исполнять этот прыжок, но сначала нужно его стабилизировать в тренировочном процессе, а также во время прокатов программ. Все же я делаю ставку на прыжки, в которых уверен, которые уже накатаны в программах.
Прыгать удобно, никогда не было проблем с ребрами на прыжках. Сложный технический контент или стабильность без рисков? Стабильность без рисков, конечно же», – сказал фигурист.
Мухлеж в нашей фигурке: тайком поменяли регламент по ходу сезона! Состав финала Гран-при теперь другой
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