Попов о вызове на финал Гран-при России: «Сначала подумал, что это ошибка. До этой новости тренировался в лайт-режиме, теперь придется поднапрячься»

Иван Попов рассказал, что не сразу поверил в новость о своем попадании в финал Гран-при.

22 января Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала изменения регламента турнира, который пройдет в Красноярске с 14 по 16 февраля.

Ранее фигуристы отбирались на соревнования по итогам серии Гран-при России. Теперь в регламенте учитывается выступление и на декабрьском чемпионате России, где Попов занял восьмое место.

«Сначала подумал, что это ошибка, потом попросил все-таки, чтобы Ирина Александровна [Смирнова, тренер] уточнила, что вызов пришел правильно. До этой новости тренировался в лайт-режиме, теперь придется поднапрячься! Всегда одна цель на все турниры – показать то, что умею.

Четверной лутц в соцсетях? На стартах, конечно, думаем исполнять этот прыжок, но сначала нужно его стабилизировать в тренировочном процессе, а также во время прокатов программ. Все же я делаю ставку на прыжки, в которых уверен, которые уже накатаны в программах.

Прыгать удобно, никогда не было проблем с ребрами на прыжках. Сложный технический контент или стабильность без рисков? Стабильность без рисков, конечно же», – сказал фигурист.

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