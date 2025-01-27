Меган Дюамель: «ISU выставил очень строгие правила допуска для россиян. Даже не знаю, какие фигуристы будут соответствовать этим критериям»
Дюамель заявила, что ISU выставил очень строгие правила допуска для россиян.
Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к участию в олимпийском квалификационном турнире в индивидуальном нейтральном статусе. Соревнования пройдут в сентябре в Пекине.
В каждом виде программы российские спортсмены смогут получить только по одной квоте.
– Как вы оцените шансы российских фигуристов отобраться на Олимпиаду-2026 и завоевать там медали?
– Я ожидаю, что те фигуристы, которых Россия отправит на Олимпиаду в Италию в 2026 году, в любом случае будут конкурентоспособны. Но ISU выставил очень строгие правила допуска, поэтому даже не знаю, какие фигуристы будут соответствовать этим критериям, чтобы получить право участвовать в соревнованиях, – сказала двукратная чемпионка мира Меган Дюамель.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
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