Сара Эверхардт: «С Малининым мы дружим миллион лет и знакомы с детства. Если я и произношу quadgod, то, скорее, чтобы над ним подтрунить»

Американская фигуристка Сара Эверхардт рассказала о дружбе с Ильей Малининым.

Эверхардт тренируется у родителей Малинина Романа Скорнякова и Татьяны Малининой.

– Я видела, что он подарил тебе свой мерч на день рождения.

– Да, футболку, на которой написано Quadgod (бог четверных).

– Ты его так и зовешь?

– Нет, конечно. Мы дружим миллион лет и знакомы с детства. Если я и произношу это quadgod, то, скорее, чтобы над ним подтрунить, у нас хорошие отношения. Я всегда смотрю его выступления и очень за него болею. Даже если его прокат приходится на мои уроки в школе, я обязательно найду возможность посмотреть с телефона. Я за него переживаю, но у него уникальный дар: даже если что-то идет не так, он всегда находит козырь, собирается и выдает обалденный прокат.

– Вы с ним пересекаетесь на тренировках?

– Конечно, все время. У меня индивидуальные занятия с его мамой или папой, но он, конечно, в этот момент тоже тренируется на этом же льду.

– Он дает тебе советы?

– Да, иногда. Например, у меня что-то не выходит – скажем, бьюсь над каким-нибудь прыжком. Илья может подъехать, пошутить, чтобы разрядить обстановку – а потом объяснит, что можно сделать иначе. Он хороший и внимательный друг, ну и, конечно, лучший мотиватор: когда рядом с тобой человек делает космические вещи, ты понимаешь, что нет ничего невозможного. Надо только пахать, как он.

– На каком языке вы между собой общаетесь?

– На английском, так быстрее.

– А сестра Ильи, Лиза, тоже с вами тренируется?

– Да. Раньше мы часто катались вместе, но с тех пор, как она пошла в школу (Лизе Малининой 10 лет – Спортс’‘), мы видимся реже, в основном на каникулах. Во время учебного года мы с ней почти не совпадаем по графику тренировок – разве что во время занятий ОФП во второй половине дня.

– Я слышала, что ты собираешься в тот же университет, что и Илья.

– Нет, я поступила в другое место – American University в Вашингтоне, но это тоже недалеко от нашего катка. Пока не очень понимаю, как совмещать универ и спорт – может, сначала буду заниматься онлайн, а после спортивной карьеры заживу нормальной студенческой жизнью.

– На кого будешь учиться?

– Мне интересна психология и нейропсихология – хочется понять, как устроены человеческие эмоции и почему люди принимают те или иные решения, – сказала Эверхардт.

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