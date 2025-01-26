Качушкина о возможном возобновлении карьеры: «Пока ничего конкретного не решила, но спортивную форму поддерживаю на высшем уровне»
Фигуристка София Качушкина рассказала, может ли возобновить карьеру.
В июне стало известно о распаде танцевального дуэта Качушкиной и Марка Волкова. Фигуристка поступила в РУДН на факультет журналистики.
«Что касается учебы – сейчас закрыла сессию на «отлично» по всем предметам.
Говоря о спорте, пока ничего конкретного не решила, потому что даже не думала, но... Спортивную форму поддерживаю на высшем уровне! В последние дни много времени посвящаю себя льду», – сказала Качушкина.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Максима Хоренкова
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