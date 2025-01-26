Качушкина о возможном возобновлении карьеры: «Пока ничего конкретного не решила, но спортивную форму поддерживаю на высшем уровне»

Фигуристка София Качушкина рассказала, может ли возобновить карьеру.

В июне стало известно о распаде танцевального дуэта Качушкиной и Марка Волкова. Фигуристка поступила в РУДН на факультет журналистики.

«Что касается учебы – сейчас закрыла сессию на «отлично» по всем предметам.

Говоря о спорте, пока ничего конкретного не решила, потому что даже не думала, но... Спортивную форму поддерживаю на высшем уровне! В последние дни много времени посвящаю себя льду», – сказала Качушкина.