Марк Волков о распаде дуэта с Качушкиной: «Завершать карьеру точно не буду. Новую партнершу пока не искал»
Фигурист Марк Волков сообщил, что не собирается завершать карьеру
В июне стало известно, что танцевальный дуэт Волкова и Софии Качушкиной распался. Пара заняла 10-е место на чемпионате России 2024 года.
«За этот период времени я понял, что завершать карьеру точно не буду. Что касается новой партнерши, я ее пока не искал. Я продолжаю тренироваться под руководством Олега Ивановича Судакова», – сказал Волков.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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