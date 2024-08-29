Марк Волков о распаде дуэта с Качушкиной: «Завершать карьеру точно не буду. Новую партнершу пока не искал»

Фигурист Марк Волков сообщил, что не собирается завершать карьеру

В июне стало известно, что танцевальный дуэт Волкова и Софии Качушкиной распался. Пара заняла 10-е место на чемпионате России 2024 года.

«За этот период времени я понял, что завершать карьеру точно не буду. Что касается новой партнерши, я ее пока не искал. Я продолжаю тренироваться под руководством Олега Ивановича Судакова», – сказал Волков.