Качушкина о паузе в карьере: «Моя позиция не изменилась. Поступила в РУДН на факультет журналистики»
Фигуристка София Качушкина высказалась о паузе в карьере
В июне стало известно о распаде танцевального дуэта Качушкиной и Марка Волкова. Фигуристка рассказала о намерении сосредоточиться на учебе.
«Лето закончилось. Я, как и все студенты, иду в университет. Поступила в РУДН на факультет журналистики.
На данный момент моя позиция по карьере не изменилась после того, как мне дали высказаться. Помимо всего прочего, на своем любимом льду сейчас фактически я провожу даже больше времени, чему очень рада», – сказала Качушкина.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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