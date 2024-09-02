Качушкина о паузе в карьере: «Моя позиция не изменилась. Поступила в РУДН на факультет журналистики»

Фигуристка София Качушкина высказалась о паузе в карьере

В июне стало известно о распаде танцевального дуэта Качушкиной и Марка Волкова. Фигуристка рассказала о намерении сосредоточиться на учебе.

«Лето закончилось. Я, как и все студенты, иду в университет. Поступила в РУДН на факультет журналистики.

На данный момент моя позиция по карьере не изменилась после того, как мне дали высказаться. Помимо всего прочего, на своем любимом льду сейчас фактически я провожу даже больше времени, чему очень рада», – сказала Качушкина.