Мама Костылевой: «Лиза Нугуманова приступила к тренировкам с Леной. Работают над вращениями и прокатами программ»

Елизавета Нугуманова тренирует Елену Костылеву.

«Лиза Нугуманова приступила к тренировкам с Леной . Работают над вращениями и прокатами программ», – сказала мама Елены Ирина Костылева.

В текущем сезоне 13-летняя фигуристка завоевала золото и серебро на этапах Гран-при России среди юниоров.