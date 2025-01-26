Мама Костылевой: «Лиза Нугуманова приступила к тренировкам с Леной. Работают над вращениями и прокатами программ»
Елизавета Нугуманова тренирует Елену Костылеву.
«Лиза Нугуманова приступила к тренировкам с Леной. Работают над вращениями и прокатами программ», – сказала мама Елены Ирина Костылева.
В текущем сезоне 13-летняя фигуристка завоевала золото и серебро на этапах Гран-при России среди юниоров.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Максима Хоренкова
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