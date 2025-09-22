3

Новый произвольный танец Мироновой и Устенко под музыку из фильма «Она» посвящен теме искусственного интеллекта

Новый произвольный танец Екатерины Мироновой и Евгения Устенко посвящен теме ИИ.

Дуэт выступит под музыку из фильма «Она» 2013 года. Фильм рассказывает о взаимоотношениях человека и искусственного интеллекта.

«Ну что, попробуем?» — именно так прозвучала мысль, когда мы вернулись к этой идее. Вернулись, потому что она пришла еще несколько лет назад и все это время, как часто бывает, ждала правильного момента.

Мы всегда размышляем о том, что может быть актуально зрителю и нам самим. Тогда казалось, что рано, но сейчас, когда искусственный интеллект входит в повседневность и становится темой для каждого, в голове возник вопрос: «А что значит сохранить искусство, чувства и ремесло, созданное человеком?»

Это сюжет «он/она» в обертке XXI века. Это сплетение актуальной проблемы, личного интереса и поиска. Стоит ли позволять алгоритмам заменять нас и нужно ли вообще? И именно поэтому так важно показать на льду живую энергию, ту, которую не заменит никакая машина.

Прогресс рождается во времени, в людях вокруг нас, в желании делиться и показывать себя с новых сторон. Каждая новая программа становится площадкой, где мы учимся быть более честными, более глубокими, вкладывая личность в достижение задач.

Создание этой программы было для нас невероятным опытом – не просто постановка, а общение, совместные мысли, обмен взглядами. Вся проделанная работа стала источником роста, за что мы безумно благодарны!» – сказала Екатерина Миронова. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
