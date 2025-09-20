Погорилая о победе Петросян: «Главное, чтобы наших спортсменов допустили до Олимпийских игр. А прокат был шикарный»

Анна Погорилая назвала шикарным прокат Аделии Петросян на олимпийском отборе.

Российская фигуристка Аделия Петросян выиграла олимпийскую квалификацию в Пекине и отобралась на Игры-2026 в Милане.

«Главное, чтобы наших спортсменов дальше допустили до Олимпийских игр. А прокат был шикарный. Весь потенциал Аделии раскрыт не был, но зато осталась интрига», – сказала Погорилая.