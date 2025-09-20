11

Лидия Иванова: «Желаю Петросян выиграть Олимпийские игры. О втором месте даже думать не хочу»

Лидия Иванова считает, что на Олимпиаде Петросян будет бороться только за золото.

Российская фигуристка Аделия Петросян выиграла олимпийскую квалификацию в Пекине и отобралась на Игры-2026 в Милане.

«Молодец! Не могу сказать, что очень удивлена, потому что фигурное катание у нас во все времена было мощным. От души поздравляю Аделию! Очень рада такому старту!

За что Петросян будет бороться на Олимпиаде? Только за золото. Своим выступлением в квалификации она заявила о своей готовности. Я ей желаю выиграть Олимпийские игры, я даже о втором месте думать не хочу в отношении этой фигуристки», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Иванова.

Как же крута Аделия Петросян!

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoОлимпиада-2026
logoЛидия Иванова
женское катание
олимпийская квалификация
logoАделия Петросян
logoсборная России
