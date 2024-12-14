Мама Костылевой: «Лена заболела сразу после Кубка Первого канала среди юниоров, поднялась температура. Не тренируемся сейчас»
Фигуристка Елена Костылева сейчас не тренируется из-за болезни.
Об этом сообщила ее мать Ирина Костылева.
«Лена заболела сразу после Кубка Первого канала среди юниоров, поднялась температура. Не тренируемся сейчас. Не поехали на шоу в Минск, и тренеры сняли Лену с первенства Московской области по КМС», – сказала мама спортсменки.
Кубок Первого канала среди юниоров прошел 7 декабря в Москве.
Загитова – ковбой, Медведева – ведущая, Кондратюк с Трусовой. Это еще один Кубок Первого канала!
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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