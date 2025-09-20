Наталья Бестемьянова: «Петросян показала замечательный прокат. Можно только поздравить с тем, что теперь у нее есть квота на Олимпийские игры»

Бестемьянова считает, что Петросян показала замечательный прокат на отборе на ОИ.

Российская фигуристка Аделия Петросян выиграла олимпийскую квалификацию в Пекине и отобралась на Игры-2026 в Милане.

«Аделия показала хороший прокат, просто замечательный. Она справилась, выполнила свою задачу. Можно только поздравить с тем, что теперь у нее есть квота на Олимпийские игры, а также с дебютом на взрослом уровне на международных соревнованиях», – сказала Наталья Бестемьянова.