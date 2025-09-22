Загитова о школе в Казани: «Я очень сильно хотела бы тренировать. Выстроить весь график и найти нужных, правильных тренеров»

Алина Загитова хочет стать тренером в своей школе фигурного катания.

В 2026 году в Казани планируют построить центр фигурного катания.

– Что за школа в Казани?

– Школа фигурного катания – хочется, чтобы у детей было все. Все возможности, чтобы развиваться и заниматься любимым видом спорта.

Не могу ничего плохого сказать про мое детство, но у нас была вечная битва за лед с хоккеистами. А на этом льду не будет хоккеистов вообще. Я бы хотела, чтобы были комфортные залы, раздевалки – не вот эти скамейки, на которых мы сидели костлявыми пятыми точками. Чтобы все было комфортно – начиная с комфорта, заканчивая тренерским штабом, психологами, врачами.

– Ты сама будешь тренировать?

– Да, я хотела бы очень сильно. Я хочу выстроить весь график тренировок, для начала найти нужных, правильных тренеров.

– Сама будешь отбирать?

– Конечно.

– Какие критерии самые важные?

– Много всего должно сойтись. Первое – любовь к детям. Если нет любви, не будет результата. Чтобы были понимающие, но с внутренним стержнем. Должен быть некий баланс, его надо найти, – сказала Загитова на ютуб-канале Ляйсан Утяшевой.

Школа Загитовой за миллиард: вот такой она будет