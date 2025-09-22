Роднина об Олимпиаде-2026: «Понятно, что наших спортсменов будет меньше, чем в Париже. Но в любой ситуации надо выступать с лучшими результатами»

Ирина Роднина высказалась о допуске российских спортсменов к Олимпиаде-2026.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил критерии допуска россиян в нейтральном статусе. Прошедшие квалификацию на Олимпиаду будут выступать под аббревиатурой AIN (нейтральные спортсмены) только в личных дисциплинах.

«Будут ли наши позиции слабее, чем на Олимпиаде в Париже? На зимних Олимпийских играх всегда народу меньше, как намного меньше видов спорта и медальных зачетов. Поэтому, понятно, что наших спортсменов будет меньше.

А про наши позиции сложно говорить. Мы знаем, что нигде не допущены командно. Допуск есть только индивидуальный. Пока нас не было несколько лет, они расхватали себе медали, о которых и мечтать не могли. Поэтому им, конечно, захочется достойно – в кавычках – завершить этот олимпийский цикл.

Но что делать? От того, что мы возмущаемся или мы недовольны или не согласны, ничего не меняется. Значит, в любой ситуации мы должны выступать максимально и с лучшими результатами», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

«Легко вводить санкции, но тяжело от них отказываться. Тут что поделать – надо быть ко всему готовыми, если мы хотим выступать на Олимпийских играх и завоевывать там медали.

В спорте, кроме правил, есть еще положение об участии в соревнованиях. Раз в положениях МОК так сказано, значит, так сказано. Нам главное — пройти это достаточно чисто», – приводит слова Родниной Sport24.

Трое наших отобрались на Олимпиаду-2026. У кого еще есть шансы?