Боброва о Петросян: «Самое главное – это здоровье, а также доехать до Олимпийских игр и выступить там еще лучше, чем сегодня и вчера»

Екатерина Боброва оценила перспективы Аделии Петросян на Олимпиаде.

– Очень болела за Аделию. Было немного волнительно, потому что когда смотришь, так скажем, из‑за бортика, ты не представляешь, что испытывает спортсмен. Но я, как бывшая спортсменка, прекрасно понимаю, что Аделия выходила на лед с четкой задачей сделать свое. Зная это, я не переживала.

Петросян была очень хорошо подготовлена к старту, несмотря на то, что выступала последней. У нее есть такой опыт, хоть и не на международных соревнованиях, но на очень крупных российских турнирах. А мы знаем, что в России очень большая конкуренция, принижать уровень наших стартов ни в коем случае нельзя. Поэтому у Аделии есть опыт выходить последней на крупных соревнованиях. Уверена, она знает, как справляться с нервами.

– Как вы смотрите на перспективе Аделии уже на Олимпиаде?

– Не буду отвечать на этот вопрос потому, что до Олимпиады еще очень много времени. В моих силах лишь пожелать ей, чтобы после этого турнира у нее прибавилась уверенность в себе. Мы уже показали, что готовы бороться за самые высокие места и будем это делать, несмотря ни на что. Самое главное – это здоровье, а также доехать до Олимпийских игр и выступить там еще лучше, чем сегодня и вчера, – сказала олимпийская чемпионка в команде Боброва.

«От себя лично хочу поблагодарить команду – Этери Георгиевну Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза, Сергея Дудакова. Хочется порадоваться за всю, можно сказать, сборную России, потому что человек выступает без флага, но все прекрасно понимают, какую страну он представляет.

Даже можно вспомнить, какими аплодисментами, криками, ором встречал Аделию зал, и это очень показательно. В очередной раз мы доказываем, что нас можно лишить чего угодно, хоть и не хотелось бы, но при этом весь мир будет прекрасно понимать, какая спортсменка на льду, какая стена за ней стоит в лице болельщиков, поклонников, кто за нее болеет и переживает.

Это очередное доказательство, что этот турнир был важен нам не только для того, чтобы добыть путевку на Олимпиаду, в чем мы не сомневались, но и с точки зрения того, как спортсменка, выступающая за сборную России, представит себя после длительного перерыва и как нас будут судить. А судили нас очень строго. Но, даже несмотря на это, все равно Аделия вместе со своей командой выиграла этот турнир, и это важно понимать», – добавила Боброва.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
