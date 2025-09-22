Аделия Петросян и Петр Гуменник прилетели в Москву из Пекина
Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник прилетели в Москву из Пекина.
Рейс приземлился сегодня в аэропорту Шереметьево.
Ранее в столице Китая проходил квалификационный турнир, где Петросян и Гуменник одержали победы и смогли отобраться на Олимпиаду-2026. Международные соревнования стали первыми для российских фигуристов с 2022 года.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
