Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник прилетели в Москву из Пекина.

Рейс приземлился сегодня в аэропорту Шереметьево.

Ранее в столице Китая проходил квалификационный турнир, где Петросян и Гуменник одержали победы и смогли отобраться на Олимпиаду-2026. Международные соревнования стали первыми для российских фигуристов с 2022 года.

