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Гран-при Японии. Чок и Бейтс, Каррейра и Пономаренко, Рид и Амбрулевичюс, Грин и Парсонс покажут произвольные танцы

9 ноября Чок и Бейтс выступят с произвольным танцем на Гран-при Японии.

Гран-при по фигурному катанию

4-й этап

NHK Trophy

Токио, Япония

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 06:00 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko. 

Первая разминка

1. Адзуса Танака – Шинго Нишияма (Япония)

2. Утана Йошида – Масая Морита (Япония) 

3. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция) 

4. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)

5. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) 

Вторая разминка

6. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) 

7. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) 

8.  Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) 

9. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)

10. Мэдисон ЧокЭван Бейтс (США) 

После ритм-танца

1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 86,32

2. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 79,64

3. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 77,91

4. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) – 74,38

5. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 69,24

6. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 68,82

7. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 67,34

8. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция) – 64,52

9.  Утана Йошида – Масая Морита (Япония) – 64,30

10. Адзуса Танака – Шинго Нишияма (Япония) – 59,15

Расписание Гран-при Японии: там выступят Сакамото, Лью, Браун, Грассль, Кагияма, Чок и Бейтс, Метелкина и Берулава

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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Майкл Парсонс
Кристина Каррейра
Энтони Пономаренко
Эллисон Рид
Саулюс Амбрулевичюс
Кэролайн Грин
Лоисья Демужо
Тео Ле Мерсье
Утана Йошида
Шинго Нишияма
Юка Орихара
Юхо Пиринен
Беньямин Штеффан
Дженнифер Янсе ван Ренсбург
Масая Морита
Мари Дюпайяж
Тома Набе
Адзуса Танака
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