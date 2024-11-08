Гран-при Японии. Чок и Бейтс, Каррейра и Пономаренко, Рид и Амбрулевичюс, Грин и Парсонс покажут произвольные танцы
Гран-при по фигурному катанию
4-й этап
Токио, Япония
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 06:00 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.
Первая разминка
1. Адзуса Танака – Шинго Нишияма (Япония)
2. Утана Йошида – Масая Морита (Япония)
3. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)
4. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)
5. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)
Вторая разминка
6. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)
7. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США)
8. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)
9. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)
10. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
После ритм-танца
1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 86,32
2. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 79,64
3. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 77,91
4. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) – 74,38
5. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 69,24
6. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 68,82
7. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 67,34
8. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция) – 64,52
9. Утана Йошида – Масая Морита (Япония) – 64,30
10. Адзуса Танака – Шинго Нишияма (Япония) – 59,15
Расписание Гран-при Японии: там выступят Сакамото, Лью, Браун, Грассль, Кагияма, Чок и Бейтс, Метелкина и Берулава
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