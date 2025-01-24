Плющенко о подготовке Игнатова к финалу Гран-при: «Он приедет с небольшого отпуска и продолжим работу»

Макар Игнатов продолжит подготовку к финалу Гран-при России после отпуска.

Об этом сообщил тренер спортсмена Евгений Плющенко . Финал Гран-при пройдет в Красноярске с 13 по 16 февраля.

«Планирует ли Макар принять участие в финале Гран-при России? Конечно. Он приедет с небольшого отпуска и продолжим работу», – сказал Плющенко.

Ранее стало известно, что Игнатов, Даниил Самсонов и Иван Попов заменят Андрея Мозалева, Матвея Ветлугина и Артура Даниеляна в результате изменения регламента отбора к соревнованиям.

Игнатову 24 года. Он серебряный призер чемпионата России 2021 года. На прошедшем в декабре чемпионате страны он стал шестым.