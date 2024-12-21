Макар Игнатов: «Плющенко похвалил за чемпионат России, сказал, что я показал характер»

Макар Игнатов рассказал, что Плющенко похвалил его за выступление на ЧР.

Фигурист занял на турнире в Омске 6-е место с 273,57 баллами.

– Охарактеризовал бы этот чемпионат как старт в борьбе: с собой, с обстоятельствами. У меня в сезоне не было стартов, где был плохо готов. Но именно здесь казалось, что готов хуже всего.

Были проблемы с коньками: всегда ломались. В начале декабря поменял марку, лезвие. В Санкт-Петербурге ругался, матерился на коньки, уже невозможно было в них катать, пришлось менять.

Обидно, когда тебя подводит твой лучший друг. К этому тоже привыкал, адаптировался. До сих пор бывают моменты, когда не чувствую полный комфорт. За пару дней до ЧР еще приболел.

– В чем улучшаешься?

– Стал лучше держать программу, если брать подготовку к ЧР, то всего пару рез целиком прокатал программы. Было тяжело. Любые изменения в плюс, все к лучшему. С прыжковой частью справился неплохо, но можно было лучше.

– Как будешь готовиться дальше?

– Хочу выдохнуть немного, потом будут шоу. В прошлом году самую хорошую форму набрал на шоу, потому что очень много катал там.

– Как тренеры оценили?

– Большого разговора после старта еще не было, перекинулись парой фраз. Евгений Викторович (Плющенко ) похвалил, сказал, что я показал характер.

Пока сам для себя не пойму, что больше ни на что не гожусь, что ресурсы кончились и достиг потолка, тогда повешу коньки на гвоздь в соревновательном плане. Но это явно не сейчас, не через год и не через два, – сказал Игнатов .