Golden Spin. Чан и Хоу выиграли короткую программу, Щетинина и Возняк – 2-е, Шин и Надь – 3-и
ISU Challenger
Golden Spin of Zagreb
Загреб, Хорватия
Пары
Короткая программа
1. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 65,13
2. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 62,76
3. Одри Шин – Балаж Надь (США) – 58,22
4. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 56,61
5. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 54,52
6. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия) – 53,75
7. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция) – 52,95
8. Орели Фола – Тео Белль (Франция) – 52,83
9. Габриэлла Иццо – Люк Майерхофер (Австрия) – 51,68
10. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия) – 49,69
11. Брук Макинтош – Марко Цандрон (Испания) – 49,40
12. Тильда Альтерид – Ноэль-Антуан Пьерр (Франция) – 41,87
Расписание турнира Golden Spin of Zagreb: там выступят Дэвис и Смолкин, Эгадзе, Селевко, Лью, Теннелл, Пинзарроне
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