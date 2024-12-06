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Golden Spin. Чан и Хоу выиграли короткую программу, Щетинина и Возняк – 2-е, Шин и Надь – 3-и

Эмили Чан и Спенсер Акира Хоу выиграли короткую программу на турнире Golden Spin.

ISU Challenger

Golden Spin of Zagreb

Загреб, Хорватия

Пары

Короткая программа

1. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 65,13

2. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 62,76

3. Одри Шин – Балаж Надь (США) – 58,22

4. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 56,61

5. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 54,52

6. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия) – 53,75

7. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция) – 52,95

8. Орели Фола – Тео Белль (Франция) – 52,83

9. Габриэлла Иццо – Люк Майерхофер (Австрия) – 51,68

10. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия) – 49,69

11. Брук Макинтош – Марко Цандрон (Испания) – 49,40

12. Тильда Альтерид – Ноэль-Антуан Пьерр (Франция) – 41,87

Расписание турнира Golden Spin of Zagreb: там выступят Дэвис и Смолкин, Эгадзе, Селевко, Лью, Теннелл, Пинзарроне

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
результаты
logoISU Challenger
пары
Golden Spin
Одри Шин
Тильда Альтерид
Эмили Чан
Орели Фаула
logoсборная Франции
Тео Белль
Грета Крафорд
logoсборная Испании
Марко Цандрон
Габриэлла Иццо
Юлия Щетинина
Павел Ковалев
Антуан Пьерр
Филиппо Клеричи
logoсборная Германии
Джон Крафорд
Летиция Рошер
Луис Шустер
Спенсер Акира Хоу
сборная Австрии
Люк Майерхофер
Милания Ваананен
Балаж Надь
logoсборная Швеции
сборная Польши
Михал Возняк
София Шаллер
logoсборная Финляндии
Ливио Майр
Камилла Ковалев
logoсборная США
Брук Макинтош
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