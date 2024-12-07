Golden Spin. Щетинина и Возняк победили в парах, Чан и Хоу – 2-е, Шин и Надь – 3-и
ISU Challenger
Golden Spin of Zagreb
Загреб, Хорватия
Пары
Итоговое положение
1. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 185,50
2. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 177,70
3. Одри Шин – Балаж Надь (США) – 170,21
4. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия) – 162,69
5. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 159,29
6. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 158,45
7. Орели Фола – Тео Белль (Франция) – 154,69
8. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция) – 154,53
9. Габриэлла Иццо – Люк Майерхофер (Австрия) – 150,60
10. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия) – 144,51
11. Брук Макинтош – Марко Цандрон (Испания) – 128,17
12. Тильда Альтерид – Ноэль-Антуан Пьерр (Франция) – 118,67
Произвольная программа
1. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 122,74
2. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 112,57
3. Одри Шин – Балаж Надь (США) – 111,99
4. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия) – 108,94
5. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 103,93
6. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 102,68
7. Орели Фола – Тео Белль (Франция) – 101,86
8. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция) – 101,58
9. Габриэлла Иццо – Люк Майерхофер (Австрия) – 98,92
10. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия) – 94,82
11. Брук Макинтош – Марко Цандрон (Испания) – 78,77
12. Тильда Альтерид – Ноэль-Антуан Пьерр (Франция) – 76,80
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