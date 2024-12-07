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Golden Spin. Щетинина и Возняк победили в парах, Чан и Хоу – 2-е, Шин и Надь – 3-и

Юлия Щетинина и Михал Возняк победили в парах на турнире Golden Spin.

ISU Challenger

Golden Spin of Zagreb

Загреб, Хорватия

Пары

Итоговое положение

1. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 185,50

2. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 177,70

3. Одри Шин – Балаж Надь (США) – 170,21

4. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия) – 162,69

5. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 159,29

6. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 158,45

7. Орели Фола – Тео Белль (Франция) – 154,69

8. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция) – 154,53

9. Габриэлла Иццо – Люк Майерхофер (Австрия) – 150,60

10. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия) – 144,51

11. Брук Макинтош – Марко Цандрон (Испания) – 128,17

12. Тильда Альтерид – Ноэль-Антуан Пьерр (Франция) – 118,67

Произвольная программа

1. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 122,74

2. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 112,57

3. Одри Шин – Балаж Надь (США) – 111,99

4. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия) – 108,94

5. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 103,93

6. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 102,68

7. Орели Фола – Тео Белль (Франция) – 101,86

8. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция) – 101,58

9. Габриэлла Иццо – Люк Майерхофер (Австрия) – 98,92

10. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия) – 94,82

11. Брук Макинтош – Марко Цандрон (Испания) – 78,77

12. Тильда Альтерид – Ноэль-Антуан Пьерр (Франция) – 76,80

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
Юлия Щетинина
Марко Цандрон
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