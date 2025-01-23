Титова о планах вернуть ультра-си: «Когда ногу залечу – конечно. Очень надеюсь, что у меня получится, амбиции никуда не делись»

Армянская фигуристка Софья Титова рассказала о пропуске начала сезона из-за травмы.

– Предполагалось, что ты начнешь сезон гораздо раньше – на юниорской серии Гран-при. Тебя туда даже заявили, но потом ты снялась. Что случилось?

– Все банально – травма.

Мы начали тренироваться в июне – после того, как стало понятно, что переход состоялся. И вдруг в июле у меня сильно заболела правая нога. Я все равно продолжала кататься, мы ставили с Дмитрием Михайловым программы, но параллельно ходили по врачам и пытались понять, в чем дело. МРТ, процедуры, обследования бесконечные – безрезультатно.

И только через месяц нам сказали определенно, что у меня перелом. Сломалась косточка в большом пальце ноги, и врачи сначала говорили, что она, скорее всего, не срастется. У меня был специальный мобильный гипс, костыли – три недели я не наступала на ногу вообще. А это уже август, начинается серия Гран-при ISU – в общем, хорошего мало.

Врачи пообещали, что в сентябре я смогу вернуться на лед. И вот я постепенно начинаю вкатываться, но на ногу по-прежнему больно наступать. Снова делаем МРТ – видно, что ничего не срослось. Но мне очень хотелось на соревнования, поэтому я все равно начала потихоньку прыгать. К сожалению, очень быстро стало понятно, что это бессмысленно: мне было так больно, что о нормальных прыжках и речи быть не могло, я ногой пошевелить полноценно не могла. Так что в конце сентября мы приняли решение, что снимаемся с Гран-при – и я снова почти месяц не каталась.

До сих пор у меня куча процедур, перед каждым выходом на лед делаю особую реабилитацию для ноги, несколько раз в день мажу специальными средствами, делаю ванночки, так что проблема до конца не решена. Да, сейчас немного лучше, но как только нагрузка увеличивается – сильная боль возвращается. Проблема еще в том, что врачи запретили любую дополнительную нагрузку на ноги: я не могу ни бегать в зале, ни делать прыжки на полу – то есть никакой стрессовой работы.

– С этим связан нынешний слабый технический контент?

– К сожалению, да.

– Планы вернуть ультра-си есть?

– Когда ногу залечу – конечно. Очень надеюсь, что у меня получится, амбиции никуда не делись. Но пока я двигаюсь постепенно, шаг за шагом, – сказала Титова.

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