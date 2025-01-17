Федерация фигурного катания Армении: «Титову немножко в произвольной программе засудили, но Софья хорошо каталась, набрала очки»
В Федерации фигурного катания Армении считают, что Титову засудили на Volvo Cup.
Бывшая российская фигуристка Софья Титова сегодня стала третьей на турнире Volvo Open Cup в Риге. Это было ее первое выступление за Армению на международных соревнованиях.
«Мы рады за Софью. Немножко в произвольной программе нас засудили, но Софья хорошо каталась, набрала очки.
Теперь мы поедем на чемпионат мира в Венгрию», — заявили в Федерации фигурного катания Армении.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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