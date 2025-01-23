Титова о переходе в Армению: «Изначально это была идея родителей, а тренеры потом нас поддержали»

Фигуристка Софья Титова рассказала, почему решила выступать за Армению.

Титова тренируется в Москве у Евгения Плющенко, до мая 2024 года выступала за сборную России.

– Почему Армения?

– Все вместе как-то сошлось – можно сказать, что по семейным обстоятельствам. Наша семья давно связана с Арменией, родители часто там бывают: первый раз туда приехали лет 20 лет назад – страна им хорошо знакома. Так что изначально это была идея родителей, а тренеры потом нас поддержали.

В Федерации фигурного катания Армении к нам тепло отнеслись, я им очень благодарна. В Ереване недавно построили каток, открыли школу – там и провели чемпионат Армении. Мне бы хотелось, чтобы фигурное катание в стране развивалось, я буду рада, если смогу в этом поучаствовать.

Мне очень нравится туда приезжать – не в последнюю очередь потому, что в Армении невероятно вкусная еда. Причем не только в ресторанах – и на улице тоже. Мы с мамой недавно шли после соревнований и купили горячий лаваш, нам его прямо из печи достали. Ну невозможно же удержаться и такое не попробовать.

– Как у тебя с армянским языком?

– Начала учить гимн, простые фразы уже знаю.

– То, что твоя новая федерация далеко не самая сильная в фигурном катании, не пугает?

– Нет. Я готова начинать с низов, собирать себя по кирпичику с самого начала. Я ведь упертая.

– То есть ты понимаешь, что все придется начинать с нуля? После первых оценок на турнире в Риге у тебя было не очень довольное лицо.

– Да нет, не в этом дело. Я очень устала с непривычки и приходила в себя. Переваривала прокат, мысли всякие в голове крутились, – сказала Титова .

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