Софья Титова: «За Армению выступаю по семейным обстоятельствам. Ну и мне очень нравится эта страна, всегда с удовольствием туда приезжаю»

Софья Титова поделился впечатлениями от дебюта на международных соревнованиях.

Сегодня Титова дебютировала за Армению турнире Volvo Open Cup в Риге, где заняла третье место.

«Это мой первый международный турнир, я же до этого никогда никуда не ездила. Да, в декабре выступала на чемпионате Армении, но на соревнованиях с фигуристами из других стран – никогда.

Мне очень понравилось, все оказалось не страшно, а даже радостно и очень по-дружески. Удивительно, но я почти не нервничала, наоборот, хотела побыстрее выступить, была в предвкушении.

Очень рада, что смогла получить технический минимум для юношеского чемпионата мира. Теперь буду активно готовиться к нему, других турниров до Венгрии в плане нет.

Хочется выступить достойно, показать себя с лучшей стороны и показать, что умею. Так что работы много – есть куча недочетов, которые надо исправлять.

Почему выступаю за Армению? По семейным обстоятельствам. Ну и мне очень нравится эта страна, всегда с удовольствием туда приезжаю», – приводит слова Титовой корреспондент Спортс’‘ Майя Багрянцева.