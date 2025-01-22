Елена Чайковская: «Ничего по представителям на олимпийский отбор в Пекине еще не решили»

Елена Чайковская опровергла новость о выборе фигуристов на олимпийский отбор.

Ранее «Матч ТВ» сообщил , что Федерация фигурного катания России (ФФККР ) выбрала кандидатов в женском катании, парах и танцах на льду (Аделия Петросян, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Степанова – Иван Букин).

«Ничего по представителям на олимпийский отбор в Пекине еще не решили, не придумывайте. По этим вопросам обращайтесь к пресс-атташе, там все скажут», – сказала главный тренер сборной России.

В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к отбору на Олимпиаду-2026 в Милане в нейтральном статусе. Квалификационный турнир пройдет в сентябре в Пекине.