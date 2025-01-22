Жулин о том, почему дуэты его группы пропустят финал Гран-при России: «Приняли решение бросить все силы на то, чтобы во всеоружии подойти к следующему сезону»

Александр Жулин объяснил, почему его дуэты пропустят финал Гран-при России.

Ранее стало известно, что Александра Степанова – Иван Букин и Елизавета Худайбердиева – Егор Базин не выступят в финале Гран-при России. Соревнования пройдут с 14 по 16 февраля в Красноярске.

«Финал Кубка России – это достаточно ответственный турнир, поэтому нами было принято совместное решение с Александрой Степановой и Иваном Букиным, Елизаветой Худайбердиевой и Егором Базиным не тратить драгоценное время на его подготовку, а бросить все силы на то, чтобы во всеоружии подойти к следующему сезону, еще более сложному и ответственному, чем этот.

Он для нас действительно был достаточно сложным, все силы лидеры нашей группы бросили на подготовку к чемпионату России и с успехом его выиграли.

Мы сдвинули сроки подготовки к началу сезона-2025/26, раньше начинаем постановки программ, раньше придумываем новые элементы. Над всем этим работу мы начинаем прямо сейчас. Отпуск сделаем пораньше, сократим его по времени, раньше выйдем и продолжим работу. Все пары в обойме, все в боевом настроении», – сказал тренер.