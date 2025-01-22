  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Жулин о том, почему дуэты его группы пропустят финал Гран-при России: «Приняли решение бросить все силы на то, чтобы во всеоружии подойти к следующему сезону»
60

Жулин о том, почему дуэты его группы пропустят финал Гран-при России: «Приняли решение бросить все силы на то, чтобы во всеоружии подойти к следующему сезону»

Александр Жулин объяснил, почему его дуэты пропустят финал Гран-при России.

Ранее стало известно, что Александра СтепановаИван Букин и Елизавета ХудайбердиеваЕгор Базин не выступят в финале Гран-при России. Соревнования пройдут с 14 по 16 февраля в Красноярске.

«Финал Кубка России – это достаточно ответственный турнир, поэтому нами было принято совместное решение с Александрой Степановой и Иваном Букиным, Елизаветой Худайбердиевой и Егором Базиным не тратить драгоценное время на его подготовку, а бросить все силы на то, чтобы во всеоружии подойти к следующему сезону, еще более сложному и ответственному, чем этот.

Он для нас действительно был достаточно сложным, все силы лидеры нашей группы бросили на подготовку к чемпионату России и с успехом его выиграли.

Мы сдвинули сроки подготовки к началу сезона-2025/26, раньше начинаем постановки программ, раньше придумываем новые элементы. Над всем этим работу мы начинаем прямо сейчас. Отпуск сделаем пораньше, сократим его по времени, раньше выйдем и продолжим работу. Все пары в обойме, все в боевом настроении», – сказал тренер.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoЕгор Базин
logoАлександр Жулин
logoсборная России
logoАлександра Степанова
танцы на льду
logoИван Букин
logoЕлизавета Худайбердиева
logoСерия Гран-при России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Антон Сихарулидзе: «О снятии Худайбердиевой и Базина с финала Гран-при мне ничего не известно. Пока они нам ничего об этом не сообщали»
1420 января, 11:01
Худайбердиева о российских танцах на льду: «Молодых никто искусственно не придерживает, как это было испокон веков. Это хорошая тенденция для развития»
3230 декабря 2024, 14:42
Нарижный о фразе Базина про «царя зверей»: «Глупость. Нужно понимать, что ты говоришь вообще, кому ты это говоришь. Ужасно»
3328 декабря 2024, 07:46
Рекомендуем
Главные новости
Результаты «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: команды Кондратюка и Галлямова делят лидерство, команда Савосина – 3-я
126сегодня, 21:50
Команда Галлямова выиграла второй челлендж в «Лиге чемпионов». Одиночники сделали интересные каскады, танцоры – тодесы, пары – танцевальные поддержки
1сегодня, 21:42
Турнир на призы президента ФФКМ. КМС. Колесников, Лукин, Малютин, Тихонов, Заводских, Жолобов представят произвольные программв
сегодня, 20:44
РУСАДА предложило WADA сокращать сроки дисквалификации защищенным лицам
9сегодня, 20:01
Базылюк, Лазарев, Федотов, Костылева, Двоеглазова, Принева, Андреева, Сарновский выступят на первенстве России среди юниоров
60сегодня, 18:20
Глава РУСАДА: «Выполняем все требования, прописанные в правилах, чтобы наши фигуристы смогли выступить на олимпийском отборе в Пекине»
1сегодня, 16:46
Глава РУСАДА об антидопинговой работе в фигурном катании: «Не вижу особого внимания со стороны ФФККР. Будем проводить мероприятия сами»
21сегодня, 16:14
Энберт о том, кто из мужчин должен ехать на олимпийский отбор: «Я сторонник спортивного принципа. Выбрал бы чемпиона России – Дикиджи»
15сегодня, 15:59
Федерация фигурного катания России объявит кандидатов на олимпийскую квалификацию 28 февраля
52сегодня, 15:41
Энберт о пропуске Степановой и Букиным финала Гран-при России: «Александра и Иван – опытные спортсмены, они точно знают, как распределить силы»
21сегодня, 15:32
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир на призы президента ФФКМ. Кузьмина и Студеникин выйдут на лед с произвольным танцем, Пестова и Лагутов, Билибина и Кашаев выступят среди КМС
1сегодня, 20:53
Турнир на призы президента ФФКМ. Автушенко, Сафонов, Сенцов, Пузин, Кропылев, Мухортов покажут произвольные программы
2сегодня, 20:49
Турнир на призы президента ФФКМ. Важнова победила, Нелюбова – 2-я, Черникова – 3-я, Агаева – 4-я
11вчера, 12:16
Галлямов о четверном акселе Дикиджи: «Не стал его отговаривать, зачем зарывать потенциал? С моей стороны, как капитану, было бы нечестно запретить»
520 января, 13:45
Радионова о чемпионате России по прыжкам: «Формат классный, интересный. Думаю, другие страны подхватят, и, возможно, он станет официальным»
219 января, 20:48
Артем Грицаенко: «В финале у нас была грубая ошибка на прыжке, поэтому получилось второе место. Но мы рады, что встали на пьедестал»
118 января, 20:04
Угожаев о чемпионате России по прыжкам: «Очень интересный опыт. Спасибо всем моим тренерам за подготовку, а зрителям за поддержку»
718 января, 19:57
Марк Кондратюк: «Было радостно выступать в «Юбилейном». Есть ощущение, что мне здесь везет»
318 января, 19:12
Масленникова о Шевченко и Ежлове: «Самое главное у нас — финал Гран‑при. Мы должны максимально показать себя на этом турнире»
17 января, 18:59
«Криш forever». Галлямов показал, как собирает картонную фигурку Роналду
417 января, 17:59Фото
Рекомендуем