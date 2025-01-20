Антон Сихарулидзе: «О снятии Худайбердиевой и Базина с финала Гран-при мне ничего не известно. Пока они нам ничего об этом не сообщали»
Сихарулидзе не подтвердил снятие Худайбердиевой и Базина с финала Гран-при России.
Ранее «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Елизавета Худайбердиева и Егор Базин пропустят турнир в Красноярске по личным причинам.
«О снятии Худайбердиевой и Базина мне ничего не известно. Официальных бумаг нет. Пока они нам ничего об этом не сообщали», — сказал исполняющий обязанности главы ФФККР Антон Сихарулидзе.
«Пока ничего не могу сказать о снятии с соревнований», — заявил тренер дуэта Александр Жулин.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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