Чемпионы России Степанова и Букин досрочно завершили сезон и начали работу над новыми программами к олимпийской квалификации («Матч ТВ»)
Александра Степанова и Иван Букин досрочно завершили сезон.
Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Фигуристы начали работу над новыми программами к олимпийской квалификации.
По информации «Матч ТВ», Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) остановила выбор для участия в отборе на Олимпиаду‑2026 на Степановой и Букине, в результате чего было принято решение сосредоточиться на олимпийском сезоне.
В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к отбору на Олимпийские игры в Милане. Квалификационный турнир пройдет в сентябре в Пекине.
Александра Степанова и Иван Букин являются чемпионами России 2025 года в танцах на льду.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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