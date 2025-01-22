Чемпионы России Степанова и Букин досрочно завершили сезон и начали работу над новыми программами к олимпийской квалификации («Матч ТВ»)

Александра Степанова и Иван Букин досрочно завершили сезон.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Фигуристы начали работу над новыми программами к олимпийской квалификации.

По информации «Матч ТВ», Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) остановила выбор для участия в отборе на Олимпиаду‑2026 на Степановой и Букине, в результате чего было принято решение сосредоточиться на олимпийском сезоне.

В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к отбору на Олимпийские игры в Милане. Квалификационный турнир пройдет в сентябре в Пекине.

Александра Степанова и Иван Букин являются чемпионами России 2025 года в танцах на льду.