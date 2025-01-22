Елена Вайцеховская: «Степанова и Букин не будут выступать 15 февраля на шоу в Ярославле. В финале Гран-при России они выступать также не планируют»

Степанова и Букин не выступят в шоу, которое пройдет в даты финала Гран-при России.

Об этом в телеграм-канале сообщила журналист Елена Вайцеховская.

Чемпионы России 2025 года в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин были заявлены на ледовое шоу «Народный ледниковый период», которое пройдет 15 февраля в Ярославле. В эти же даты – с 13 по 17 февраля – в Красноярске состоится финал Гран-при России по фигурному катанию.

«Александра Степанова и Иван Букин не будут выступать 15 февраля на шоу «Народный ледниковый период» в Ярославле. Это подтвердил продюсер Илья Авербух, объяснив, что такое решение было принято сегодня тренером пары Александром Жулиным.

В финале Гран-при России в Красноярске Степанова и Букин выступать также не планируют, хотя в ФФКР (по словам и.о. президента Антона Сихарулидзе) до сих пор нет заявления спортсменов о том, что они снимаются с турнира», – написала Вайцеховская.