Виктория Морозова вернулась на лед после операции на ноге

Виктория Морозова возобновила тренировки после травмы.

Об этом рассказала тренер фигуристки Ирина Смирнова.

Морозова получила травму ноги в январе 2024 года. В апреле она перенесла операцию.

«Наконец‑то врачи разрешили Вике кататься. Сейчас главное — сделать все постепенно.

Вика очень заряжена, чтобы прийти в форму и восстановиться. А мы очень хотим помочь ей в этом.

Пока не прыгаем. Все постепенно», — сказала Смирнова.