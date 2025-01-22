Виктория Морозова вернулась на лед после операции на ноге
Виктория Морозова возобновила тренировки после травмы.
Об этом рассказала тренер фигуристки Ирина Смирнова.
Морозова получила травму ноги в январе 2024 года. В апреле она перенесла операцию.
«Наконец‑то врачи разрешили Вике кататься. Сейчас главное — сделать все постепенно.
Вика очень заряжена, чтобы прийти в форму и восстановиться. А мы очень хотим помочь ей в этом.
Пока не прыгаем. Все постепенно», — сказала Смирнова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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