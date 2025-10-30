Министр спорта Татарстана: «Очень хочется, чтобы Валиевой вернули все титулы, чтобы она могла жить спокойно, без негативного давления со стороны»

Министр спорта Татарстана надеется на положительный исход дела Камилы Валиевой.

– Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре решения CAS по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой. Как оцените такое решение?

– Плохо отношусь к такому решению. Камила – наша родная татарочка, мы всегда за нее болеем. Неприятно, что такое происходит с одной из главных российских звезд спорта и не получается урегулировать вопрос. Я лично знаю Камилу, ее маму, конечно, тяжело переживать такое давление, но желаю ей выдержки, пройти весь путь. Все мы надеемся на положительный исход этого дела.

– Будет красиво, если она вернется и выиграет золото Олимпийских игр?

– Главное, чтобы были сила и воля. Если она примет решение выступать, мы ее только поддержим, будем переживать. Очень хочется, чтобы ей вернули все ее титулы, чтобы она могла жить спокойно, без негативного давления со стороны, – сказал Владимир Леонов.