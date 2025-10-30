Светлана Журова: «Валиевой будет очень трудно вернуться после такого перерыва и всей этой ситуации»

Журова считает, что Валиевой сложно будет вернуться в спорт.

30 октября Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство российской фигуристки Камилы Валиевой о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по ее допинговому делу.

Ранее стало известно, что Валиева ушла из группы Этери Тутберидзе в школу Татьяны Навки «Наши надежды» к тренеру Светлане Соколовской.

Срок ее дисквалификации завершится 25 декабря, с 25 октября она может официально тренироваться.

«Ей будет очень трудно вернуться. После такого перерыва и всей этой ситуации. И это будет не возвращение в показательные шоу, а возвращение в большой спорт с подготовкой к Олимпиаде. Это будет смелое решение», – сказала депутат Госдумы Светлана Журова.