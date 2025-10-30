Губерниев о деле Валиевой: «Камиле необходимо закрыть этот гештальт, без всяких проблем с допингом набрать форму и всех победить»

Дмитрий Губерниев считает, что Камиле Валиевой необходимо вернуться в спорт.

Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство российской фигуристки о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по ее допинговому делу.

«Ей надо уже возвращаться. Годы, конечно, не вернуть, но что поделать. Она молода, красива. Камиле необходимо закрыть этот гештальт. Без всяких проблем с допингом набрать форму и всех победить. У нее все для этого есть», – сказал Губерниев.