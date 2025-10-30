  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Губерниев о деле Валиевой: «Камиле необходимо закрыть этот гештальт, без всяких проблем с допингом набрать форму и всех победить»
31

Губерниев о деле Валиевой: «Камиле необходимо закрыть этот гештальт, без всяких проблем с допингом набрать форму и всех победить»

Дмитрий Губерниев считает, что Камиле Валиевой необходимо вернуться в спорт.

Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство российской фигуристки о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по ее допинговому делу.

«Ей надо уже возвращаться. Годы, конечно, не вернуть, но что поделать. Она молода, красива. Камиле необходимо закрыть этот гештальт. Без всяких проблем с допингом набрать форму и всех победить. У нее все для этого есть», – сказал Губерниев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
logoДмитрий Губерниев
logoКамила Валиева
женское катание
logoдопинг
logoсборная России
Швейцарский федеральный трибунал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Валиева по итогам судебных разбирательств должна возместить 2,3 млн рублей
сегодня, 13:56
Дмитрий Свищев: «Могут быть вопросы к защите Валиевой. Но тут гораздо важнее, чтобы она уже вернулась к тренировкам, начала снова выступать»
сегодня, 13:25
Александр Жулин: «Нужно понимать, что весь Запад объединился против России и против Валиевой в частности»
сегодня, 13:10
Главные новости
Ренат Лайшев: «На волне скандала и популярности Валиева может многого добиться и заработать. Это касается и медийности, и спортивных достижений»
5 минут назад
Илья Авербух: «Нет смысла показывать Олимпиаду по федеральному телевидению, пока наша сборная не выступает в полном объеме»
19 минут назад
Хабибуллина и Княжук, Захарова, Ветлугин вошли в состав участников Гран-при России в Казани, Базылюк выступит среди юниоров
30 минут назад
Министр спорта Татарстана: «Очень хочется, чтобы Валиевой вернули все титулы, чтобы она могла жить спокойно, без негативного давления со стороны»
сегодня, 15:34
Александр Жулин: «Нужно понимать, что весь Запад объединился против России и против Валиевой в частности»
сегодня, 13:10
Валиева по итогам судебных разбирательств должна возместить 2,3 млн рублей
сегодня, 13:56
Гран-при России. «Красноярье». КМС. Шешелева и Карнаухов выиграли короткую программу, Сабада и Астахов – 2-е, Сажина и Белкин – 3-и
сегодня, 13:50
Дмитрий Свищев: «Могут быть вопросы к защите Валиевой. Но тут гораздо важнее, чтобы она уже вернулась к тренировкам, начала снова выступать»
сегодня, 13:25
Светлана Журова: «Валиевой будет очень трудно вернуться после такого перерыва и всей этой ситуации»
сегодня, 13:06
Александр Жулин: «Олимпиаду обязательно нужно показывать в России. Зачем нам превращаться в Северную Корею?»
сегодня, 12:44
Ко всем новостям
Последние новости
Тутберидзе опаздывала на произвольную программу девушек в Магнитогорске из-за проблем с самолетом
26 октября, 12:12
Юлия Артемьева: «Мы стали более осознанными, каждый элемент делаем уже для поддержания, а не для наработки»
25 октября, 21:05
Тарасова о Базылюк: «Потенциал у нее огромный. Хорошая спортсменка для работы, для того, чтобы в дальнейшем развиваться»
24 октября, 13:08
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
18 октября, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
16 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
15 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
11 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
11 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
10 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
10 октября, 15:55Видео