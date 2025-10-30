Дмитрий Свищев: «Могут быть вопросы к защите Валиевой. Но тут гораздо важнее, чтобы она уже вернулась к тренировкам, начала снова выступать»
Свищев считает, что к защите Валиевой в суде могут быть вопросы.
30 октября Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство российской фигуристки Камилы Валиевой о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по ее допинговому делу.
«Могут быть вопросы к защите Камилы. Но тут гораздо важнее, чтобы она уже вернулась к тренировкам, начала снова выступать. И чтобы она преодолела этот негативный период.
Пусть эта история пройдет для нее как неудачный период и станет для всех уроком», – сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
