Дмитрий Свищев: «Могут быть вопросы к защите Валиевой. Но тут гораздо важнее, чтобы она уже вернулась к тренировкам, начала снова выступать»

Свищев считает, что к защите Валиевой в суде могут быть вопросы.

30 октября Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство российской фигуристки Камилы Валиевой о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по ее допинговому делу.

«Могут быть вопросы к защите Камилы . Но тут гораздо важнее, чтобы она уже вернулась к тренировкам, начала снова выступать. И чтобы она преодолела этот негативный период.

Пусть эта история пройдет для нее как неудачный период и станет для всех уроком», – сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.