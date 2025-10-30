Тарасова о Валиевой: «Почему у такой девочки, которая известна на весь мир, нет самой лучшей защиты? Почему так?»
Тарасова считает, что у Валиевой не было достойной защиты в суде.
30 октября Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство российской фигуристки Камилы Валиевой о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по ее допинговому делу.
«Почему у такой девочки, которая известна на весь мир, нет самой лучшей защиты? Почему так?
Не было ожиданий, что позитивно закончится (дело). Уже скоро она сможет выступать. Делают с нами все что хотят, а у нас все слабая защита», – сказала Татьяна Тарасова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости