Тарасова о Валиевой: «Почему у такой девочки, которая известна на весь мир, нет самой лучшей защиты? Почему так?»

Тарасова считает, что у Валиевой не было достойной защиты в суде.

30 октября Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство российской фигуристки Камилы Валиевой о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по ее допинговому делу.

«Почему у такой девочки, которая известна на весь мир, нет самой лучшей защиты? Почему так?

Не было ожиданий, что позитивно закончится (дело). Уже скоро она сможет выступать. Делают с нами все что хотят, а у нас все слабая защита», – сказала Татьяна Тарасова.