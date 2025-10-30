Александр Жулин: «Нужно понимать, что весь Запад объединился против России и против Валиевой в частности»

Жулин пожелал Валиевой не обращать внимания на решения суда.

30 октября Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство российской фигуристки Камилы Валиевой о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по ее допинговому делу.

Валиева должна выплатить судебные издержки в размере семи тысяч швейцарских франков (около 700 тысяч рублей), а также компенсации ISU и WADA – по 8 тысяч франков (около 800 тысяч рублей).

«Я бы сейчас пожелал Камиле стиснуть зубы, попытаться доказать, что она по-прежнему является лучшей фигуристкой планеты и не обращать внимания на решения суда.

Если сейчас у России хотят изъять $350 млрд с замороженных счетов, чего мы хотим от этой ситуации? Просто нужно понимать, что весь Запад объединился против России и против Камилы в частности», – сказал Александр Жулин.