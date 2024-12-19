Иван Букин: «Мы развивали наш короткий танец, он сильно видоизменился в плане физподготовки, эмоций. Между этапом в Москве и чемпионатом России немного поменяли музыку»

Иван Букин рассказал об изменениях в ритм-танце к чемпионату России.

Сегодня Букин и Александра Степанова набрали за танец 85,62 и лидируют на турнире в Омске. Вторыми идут Ирина Хавронина и Девид Нарижный (83,96), третьими – Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (83,55).

– Как менялся ваш ритм‑танец по ходу сезона?

Букин: В промежутке между этапом [Гран-при] в Москве и чемпионатом России поменяли музыку немного в ритм‑танце, хорошо откатали его.

Мы развивали наш короткий танец, он сильно видоизменился в плане физподготовки, эмоций. Работали над шагами, музыкой. Решили, что вторая часть не такая задорная, как хотелось бы, чтобы на сильной ноте заканчивать программу.

– Как вам лед?

Степанова: Мы рады хотя бы заливке, был белоснежный ослепляющий лед. Потому что на этапах Гран‑при была одна заливка на всех.

Букин: Очень прозрачный. Чем они заливают его? Просто нереальный. Нам не привыкать к тому, что лед бывает разный.

– Как вам Омск?

Букин: Организация прекрасная, почти нигде на мировых соревнованиях нет такого. Все продумано до мелочей.

Степанова: Невероятный прием, очень приятно. Представляю, сколько в это вложено труда. Спасибо за такой высокий уровень соревнований.

– Хотели выступать последними?

Букин: Да, всегда бы хотелось так. Очень не хочется кататься в 7 утра. Очень обрадовался, смог хорошо поспать до тренировки и после.