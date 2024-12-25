Жулин о танцах на льду: «Существует иерархия: первая пара страны, вторая. Третья вообще может не ездить на турниры, потому что о них никто не разговаривает»

Александр Жулин рассказал о негласной иерархии фигуристов в танцах на льду.

«Илья Авербух катался достаточно долго, как и его бывший тренер – они никак уйти не могли. И Навка с Костомаровым, уже катаясь прилично и здорово, конкурентоспособно с Ильей, занимали все время 4-е и 5-е места – это было и на Европах, и на мирах. И мы дождаться не могли, когда Илюша соблаговолит закончить.

Он был первой парой страны, и нам просто не влезть было. Потому что существует некая иерархия: первая пара страны, вторая, третья пара вообще может не ездить на турниры, потому что о них вообще никто не разговаривает. Есть только первая пара и вторая, лучше всего быть, конечно, первой парой.

Как только Илюша закончил, Навка с Костомаровым стали первой парой страны и тут же начали выигрывать чемпионаты Европы, мира и Олимпиаду.

Существует некая негласная история. У нас сейчас гласная. Но если говорить откровенно, Саша Степанова с Ваней Букиным – сейчас единственные, кто боролись со всеми этими Чоками и итальянцами на равных. И было бы глупо при условии Степановой и Букина без травм и в хорошем состоянии посылать кого-то другого.

Никого не хочу обидеть, даже своих Лизочку (Худайбердиеву) с Егором (Базиным). Но если мыслить логически и здраво, только у Саши с Ваней есть шанс быть в тройке призеров.

А про лестницу эту: как раз с этого года эту лестницу стали немножечко расшатывать, ступеньки теперь близко-близко стали. Нет такого, что теперь на 20 ступенек впереди. С точки зрения меня, на это можно обижаться и расстраиваться, потому что хотелось бы оторваться на побольше. Но с точки зрения телетрансляций, интереса зрителей к этому виду, конкуренции, это всегда хорошо.

Скажу честно, после Гран-при в Магнитогорске, когда Ваня с Сашей почувствовали, что лестница качается, они по-другому заработали. Из-за того, что нет ни чемпионата Европы, ни чемпионата мира, они, может, немного расслабленно шли по сезону. И я как тренер – тоже. Но мы здорово перестроились и уже на следующем турнире катались значительно лучше, а на чемпионате России – совсем хорошо», – сказал в эфире шоу «Каток» тренер и двукратный олимпийский призер в танцах на льду Жулин .