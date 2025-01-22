Евгений Плющенко: «Дикиджи катался на моей базе и показывал четверной аксель каждый день. Он у него уже есть, он стабильный»

Плющенко считает, что Дикиджи стабильно владеет четверным акселем.

Владислав Дикиджи дважды исполнил четверной аксель вне конкурса на чемпионате России по прыжкам.

«Влад катался у меня на моей базе, он выступал в моих сказках в этом году. Все четко. Он показывал аксель в четыре с половиной оборота каждый день – и в каскадах. Он у него уже есть, он стабильный.

Конечно, это очень энергозатратный элемент. Но он молодец, я видел, как он тренируется, когда он был у меня на базе», – сказал Евгений Плющенко .

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