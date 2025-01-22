Евгений Плющенко: «Дикиджи катался на моей базе и показывал четверной аксель каждый день. Он у него уже есть, он стабильный»
Плющенко считает, что Дикиджи стабильно владеет четверным акселем.
Владислав Дикиджи дважды исполнил четверной аксель вне конкурса на чемпионате России по прыжкам.
«Влад катался у меня на моей базе, он выступал в моих сказках в этом году. Все четко. Он показывал аксель в четыре с половиной оборота каждый день – и в каскадах. Он у него уже есть, он стабильный.
Конечно, это очень энергозатратный элемент. Но он молодец, я видел, как он тренируется, когда он был у меня на базе», – сказал Евгений Плющенко.
Величие в нашей фигурке: покорен прыжок-легенда ✅ Его умеют только Дикиджи и Малинин
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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