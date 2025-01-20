Сихарулидзе о чемпионате по прыжкам: «Соревнования совершенно нового формата. В мире такие турниры не проводятся, мы впереди планеты всей»

Антон Сихарулидзе отметил уникальность фигурного чемпионата России по прыжкам.

ЧР по прыжкам прошел 18-19 января в Санкт-Петербурге. Победы в личном турнире одержали Николай Угожаев, Аделия Петросян, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В командном турнире первое место заняла команда Санкт-Петербурга.

«Важно отметить, что чемпионат по прыжкам – это соревнования совершенно нового формата. В мире такие турниры не проводятся. Мы впереди планеты всей.

Главные итоги чемпионата России по прыжкам для меня прежде всего заключаются в неподдельном интересе к ним как на трибунах «Юбилейного», так и у телеэкранов. И, конечно, в том, насколько интересной и захватывающей была борьба для наших спортсменов. Для них это старт особенный, его формат по сравнению с привычными совершенно иной. И проявляли они себя по-новому.

Конечно, я хочу поздравить всех любителей фигурного катания с тем, что в Санкт-Петербурге на официальном турнире впервые в России был исполнен аксель в четыре с половиной оборота Владом Дикиджи. Пусть это произошло вне конкурса, но Владислав исполнил его дважды – на разминке и на бис.

Но все мы – и руководство федерации, и зрители, и тренеры, и сами спортсмены – были в абсолютном восторге от этого прыжка. Это можно назвать прорывом, с чем мы и поздравляем Влада и его тренера Олега Татаурова.

В целом все очень здорово прыгали и выполняли сложные элементы. Это свидетельствует о том, что наши фигуристы в хорошей форме. Но это неудивительно, ведь впереди финал Гран-при России в Красноярске.

Хочу отметить очень красивую телевизионную картинку. Первый канал вместе с Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР ) на этот раз использовали совершенно новые борты-экраны.

Результат нам очень понравился, и, думаю, в дальнейшем мы будем использовать подобные борты на крупнейших соревнованиях. Они создают хороший эффект и правильную атмосферу», – сказал исполняющий обязанности главы ФФККР Сихарулидзе .

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