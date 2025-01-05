Яна Рудковская: «Дикиджи – будущее мирового фигурного катания. Кто и должен ехать на международный турнир представлять Россию, – это, конечно, Влад»

Яна Рудковская считает Владислава Дикиджи будущим мирового фигурного катания.

Дикиджи – чемпион России 2025 года по фигурному катанию. Сейчас он выступает в ледовых шоу Евгения Плющенко, продюсером которых является Яна Рудковская.

В декабре Международный союз конькобежцев допустил россиян к участию в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2026 года.

«Владислав Дикиджи, на мой взгляд, действительно будущее мирового фигурного катания. Уверена, что, кто и должен ехать на международный турнир представлять Россию, – это, конечно, Влад.

Возможно, он будет вторым, кто сделает четверной аксель уже на соревнованиях», – сказала Рудковская.