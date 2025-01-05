Яна Рудковская: «Дикиджи – будущее мирового фигурного катания. Кто и должен ехать на международный турнир представлять Россию, – это, конечно, Влад»
Яна Рудковская считает Владислава Дикиджи будущим мирового фигурного катания.
Дикиджи – чемпион России 2025 года по фигурному катанию. Сейчас он выступает в ледовых шоу Евгения Плющенко, продюсером которых является Яна Рудковская.
В декабре Международный союз конькобежцев допустил россиян к участию в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2026 года.
«Владислав Дикиджи, на мой взгляд, действительно будущее мирового фигурного катания. Уверена, что, кто и должен ехать на международный турнир представлять Россию, – это, конечно, Влад.
Возможно, он будет вторым, кто сделает четверной аксель уже на соревнованиях», – сказала Рудковская.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем