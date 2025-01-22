Плющенко о Муравьевой: «Не исключаю, что, может быть, и четверной сальхов восстановим. По крайней мере, над этим мы тоже работаем»
Плющенко заявил, что Муравьева работает над восстановлением четверного сальхова.
На прошедшем в Санкт-Петербурге чемпионате России по прыжкам Софья Муравьева заняла второе место. На турнире она показала тройной аксель.
«Соня молодец, она работает, пашет. У нее было и есть желание восстановить и опять стабильно прыгать тройной аксель. И не один, а в произвольной по два.
Если трудишься и слушаешь тренера, все получится. Так она и показала, что у нее все получилось. А сейчас готовимся к финалу Гран-при России и к будущей карьере Сони.
Не исключаю, что, может быть, и четверной сальхов восстановим. По крайней мере, над этим мы тоже работаем.
Прыжковый турнир показал, что она действительно спортсмен высшего класса, и в свои 18 лет может прыгать прыжки ультра-си», – сказал Плющенко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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