Прием заявок на участие в выборах президента ФФККР завершится 24 января

Заявки кандидатов на пост главы ФФККР будут приниматься до 24 января.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Прием подачи заявок истекает в пятницу. К настоящему времени их подали не все региональные федерации», — сообщили в организации.

Выборы нового президента организации пройдут 11 февраля в рамках внеочередной выборной сессии федерации фигурного катания России.

С 17 апреля 2023 года обязанности президента ФФККР исполняет Антон Сихарулидзе .