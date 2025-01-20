Прием заявок на участие в выборах президента ФФККР завершится 24 января
Заявки кандидатов на пост главы ФФККР будут приниматься до 24 января.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР).
«Прием подачи заявок истекает в пятницу. К настоящему времени их подали не все региональные федерации», — сообщили в организации.
Выборы нового президента организации пройдут 11 февраля в рамках внеочередной выборной сессии федерации фигурного катания России.
С 17 апреля 2023 года обязанности президента ФФККР исполняет Антон Сихарулидзе.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем