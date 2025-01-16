Радионова о выборах главы ФФККР: «Поддерживаю кандидатуру Сихарулидзе. Он делает многое для развития и популяризации вида спорта в России»
Радионова поддержала кандидатуру Сихарулидзе на пост главы ФФККР.
Выборы главы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) пройдут 11 февраля. Исполняющим обязанности на данный момент является олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе.
«Я считаю, что федерация фигурного катания делает максимальное для нашего вида спорта. Проводится очень много соревнований, придумали разные новые турниры: шоу-программы, прыжковый турнир, Гран-при, чемпионат России.
Работа ведется колоссальная. Конечно, поддерживаю кандидатуру Антона Тариэльевича Сихарулидзе на избрание президента федерации. Знаю, что он делает многое для развития и популяризации вида спорта в России», – сказала бронзовый призер ЧМ-2015 Елена Радионова.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Metaratings
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