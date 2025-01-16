Радионова о выборах главы ФФККР: «Поддерживаю кандидатуру Сихарулидзе. Он делает многое для развития и популяризации вида спорта в России»

Радионова поддержала кандидатуру Сихарулидзе на пост главы ФФККР.

Выборы главы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР ) пройдут 11 февраля. Исполняющим обязанности на данный момент является олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе .

«Я считаю, что федерация фигурного катания делает максимальное для нашего вида спорта. Проводится очень много соревнований, придумали разные новые турниры: шоу-программы, прыжковый турнир, Гран-при, чемпионат России.

Работа ведется колоссальная. Конечно, поддерживаю кандидатуру Антона Тариэльевича Сихарулидзе на избрание президента федерации. Знаю, что он делает многое для развития и популяризации вида спорта в России», – сказала бронзовый призер ЧМ-2015 Елена Радионова.