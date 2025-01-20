Елизавета Худайбердиева и Егор Базин пропустят финал Гран-при России по личным причинам («Матч ТВ»)

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин пропустят финал Гран-при России.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что досрочно сезон завершили Ирина Хавронина и Девид Нарижный.

«Лиза и Егор вслед за Хаврониной и Нарижным пропустят Финал Гран‑при по личным причинам, в данный момент они не тренируются», – сообщил источник.

Финал Гран‑при России пройдет в Красноярске с 13 по 16 февраля.