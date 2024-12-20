Худайбердиева и Базин отреагировали на допуск россиян к квалификации на Олимпиаду.

Сегодня Елизавета Худайбердиева и Егор Базин стали вторыми в танцах на льду на чемпионате России в Омске. Во время разминки Базин столкнулся на льду с Василисой Кагановской.

Базин: Врезался в Кагановскую от радости.

Худайбердиева: Сначала обрадовались, а потом: е‑мое. Надо понимать мысли.

Мы стали третьими после ритм‑танца, хотела откатать без лишних мыслей — и тут такая новость. Здорово, но немножко нервно было из‑за объявления.

Базин отметил, что после столкновения у него побаливает нога.

«Мы ехали оба ходом назад, я выезжал из твиззла, я никак не видел. Когда заходили на элемент, все закончили один из элементов разминать.

Боковым зрением видишь обычно, но сейчас предположить не мог, для меня неожиданность была. Было не больно кататься, но сейчас нога побаливает и щиплет», – цитирует фигуриста ТАСС.