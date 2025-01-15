Роднина о выборах главы ФФККР: «Я достаточно хорошо знаю Сихарулидзе по его действиям, не лично. Все зависит от его программы, я ее пока не видела»
Роднина высказалась о выборах главы Федерации фигурного катания России.
11 февраля пройдет внеочередная выборная конференция Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Сейчас исполняющим обязанности главы ФФККР является Антон Сихарулидзе.
«Будут претенденты, которые объявят свою программу. Я достаточно хорошо знаю Антона Тариэльевича (Сихарулидзе) по его действиям, не лично. Он был и депутатом Госдумы.
Все зависит от его программы, я ее пока не видела.
Не знаю, кто выдвинул свою кандидатуру. Может, кто‑то еще себя будет продвигать. До выборов еще практически месяц», — сказала Ирина Роднина.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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