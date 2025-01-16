«Я против избрания Сихарулидзе. Предлагаю Костомарова – человек прошел через ад и уж точно знает, как сделать рай в фигурном катании». Железняков о выборах главы ФФККР

Алексей Железняков предложил назначить Романа Костомарова президентом ФФККР.

Выборы главы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) пройдут 11 февраля. Исполняющим обязанности в этой должности на данный момент является Антон Сихарулидзе .

«Я против избрания Антона Сихарулидзе на пост президента федерации. Нельзя избирать человека, который хоть немного касается родственных связей. Например, приходится кому-то крестным. Наша страна страдает от кумовства. Давайте выберем нейтрального человека, а не того, кто будет топить за своих. Справедливость – это на равных.

Я предлагаю на этот пост Рому Костомарова . Этот человек прошел через ад и уж он точно знает, как сделать рай в фигурном катании. Остальные все лицемеры», – сказал хореограф Железняков .