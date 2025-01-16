«Я против избрания Сихарулидзе. Предлагаю Костомарова – человек прошел через ад и уж точно знает, как сделать рай в фигурном катании». Железняков о выборах главы ФФККР
Алексей Железняков предложил назначить Романа Костомарова президентом ФФККР.
Выборы главы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) пройдут 11 февраля. Исполняющим обязанности в этой должности на данный момент является Антон Сихарулидзе.
«Я против избрания Антона Сихарулидзе на пост президента федерации. Нельзя избирать человека, который хоть немного касается родственных связей. Например, приходится кому-то крестным. Наша страна страдает от кумовства. Давайте выберем нейтрального человека, а не того, кто будет топить за своих. Справедливость – это на равных.
Я предлагаю на этот пост Рому Костомарова. Этот человек прошел через ад и уж он точно знает, как сделать рай в фигурном катании. Остальные все лицемеры», – сказал хореограф Железняков.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Metaratings
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