Чемпионат Канады. Гиллес и Пуарье, Стеллато-Дудек и Дешам, Садовский, Скизас одержали победы

Гиллес и Пуарье, Стеллато-Дудек и Дешам одержали победы на чемпионате Канады.

Чемпионат Канады Лаваль Танцы на льду Итоговое положение 1. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье – 229,55 2. Марджори Лажуа – Захари Лага – 218,52 3. Алисия Фаббри – Пол Айер – 195,88 Ритм-танец 1. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье – 91,84 2. Марджори Лажуа – Захари Лага – 86,42 3. Алисия Фаббри – Пол Айер – 78,53 Произвольный танец 1. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье – 137,71 2. Марджори Лажуа – Захари Лага – 132,10 3. Алисия Фаббри – Пол Айер – 117,35 Пары Итоговое положение 1. Деанна Стеллато -Дудек – Максим Дешам – 207,06 2. Лиа Перейра – Трент Мишо – 204,96 3. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер – 187,29 Короткая программа 1. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам – 76,31 2. Лиа Перейра – Трент Мишо – 70,43 3. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер – 63,10 Произвольная программа 1. Лиа Перейра – Трент Мишо – 134,53 2. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам – 130,75 3. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер – 124,19 Мужчины Итоговое положение 1. Роман Садовский – 240,35 2. Энтони Паради – 225,56 3. Дэвид Ли – 197,88 Короткая программа 1. Роман Садовский – 81,44 2. Энтони Паради – 77,27 3. Джон Ким – 71,32 4. Дэвид Ли – 65,04 Произвольная программа 1. Роман Садовский – 158,91 2. Энтони Паради – 148,29 3. Дэвид Ли – 132,95 Женщины Итоговое положение 1. Маделин Скизас – 203,87 2. Сара-Мод Дюпюи – 182,61 3. Кэтрин Медланд Спенс – 181,55 Короткая программа 1. Маделин Скизас – 70,00 2. Кэтрин Медланд Спенс – 61,99 3. Сара-Мод Дюпюи – 59,81 Произвольная программа 1. Маделин Скизас – 133,87 2. Сара-Мод Дюпюи – 122,80 3. Кайя Руйтер – 122,24 4. Кэтрин Медланд Спенс – 119,56