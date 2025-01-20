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Чемпионат Канады. Гиллес и Пуарье, Стеллато-Дудек и Дешам, Садовский, Скизас одержали победы

Гиллес и Пуарье, Стеллато-Дудек и Дешам одержали победы на чемпионате Канады.

Чемпионат Канады

Лаваль 

Танцы на льду 

Итоговое положение 

1. Пайпер ГиллесПоль Пуарье – 229,55

2. Марджори Лажуа – Захари Лага – 218,52

3. Алисия Фаббри – Пол Айер – 195,88

Ритм-танец

1. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье – 91,84

2. Марджори Лажуа – Захари Лага – 86,42

3. Алисия Фаббри – Пол Айер – 78,53

Произвольный танец 

1. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье – 137,71

2. Марджори Лажуа – Захари Лага – 132,10

3. Алисия Фаббри – Пол Айер – 117,35

Пары

Итоговое положение 

1. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам – 207,06

2. Лиа Перейра – Трент Мишо – 204,96 

3. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер – 187,29 

Короткая программа 

1. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам – 76,31

2. Лиа Перейра – Трент Мишо – 70,43

3. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер – 63,10 

Произвольная программа 

1. Лиа Перейра – Трент Мишо – 134,53

2. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам – 130,75

3. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер – 124,19

Мужчины

Итоговое положение 

1. Роман Садовский – 240,35

2. Энтони Паради – 225,56

3. Дэвид Ли – 197,88

Короткая программа 

1. Роман Садовский – 81,44

2. Энтони Паради – 77,27

3. Джон Ким – 71,32

4. Дэвид Ли – 65,04

Произвольная программа 

1. Роман Садовский – 158,91

2. Энтони Паради – 148,29

3. Дэвид Ли – 132,95

Женщины

Итоговое положение 

1. Маделин Скизас – 203,87

2. Сара-Мод Дюпюи – 182,61

3. Кэтрин Медланд Спенс – 181,55

Короткая программа 

1. Маделин Скизас – 70,00

2. Кэтрин Медланд Спенс – 61,99

3. Сара-Мод Дюпюи – 59,81

Произвольная программа 

1. Маделин Скизас – 133,87

2. Сара-Мод Дюпюи – 122,80

3. Кайя Руйтер – 122,24

4. Кэтрин Медланд Спенс – 119,56

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Пайпер Гиллес
logoПоль Пуарье
Захари Лага
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