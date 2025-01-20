Чемпионат Канады. Гиллес и Пуарье, Стеллато-Дудек и Дешам, Садовский, Скизас одержали победы
Чемпионат Канады
Лаваль
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье – 229,55
2. Марджори Лажуа – Захари Лага – 218,52
3. Алисия Фаббри – Пол Айер – 195,88
Ритм-танец
1. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье – 91,84
2. Марджори Лажуа – Захари Лага – 86,42
3. Алисия Фаббри – Пол Айер – 78,53
Произвольный танец
1. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье – 137,71
2. Марджори Лажуа – Захари Лага – 132,10
3. Алисия Фаббри – Пол Айер – 117,35
Пары
Итоговое положение
1. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам – 207,06
2. Лиа Перейра – Трент Мишо – 204,96
3. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер – 187,29
Короткая программа
1. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам – 76,31
2. Лиа Перейра – Трент Мишо – 70,43
3. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер – 63,10
Произвольная программа
1. Лиа Перейра – Трент Мишо – 134,53
2. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам – 130,75
3. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер – 124,19
Мужчины
Итоговое положение
1. Роман Садовский – 240,35
2. Энтони Паради – 225,56
3. Дэвид Ли – 197,88
Короткая программа
1. Роман Садовский – 81,44
2. Энтони Паради – 77,27
3. Джон Ким – 71,32
4. Дэвид Ли – 65,04
Произвольная программа
1. Роман Садовский – 158,91
2. Энтони Паради – 148,29
3. Дэвид Ли – 132,95
Женщины
Итоговое положение
1. Маделин Скизас – 203,87
2. Сара-Мод Дюпюи – 182,61
3. Кэтрин Медланд Спенс – 181,55
Короткая программа
1. Маделин Скизас – 70,00
2. Кэтрин Медланд Спенс – 61,99
3. Сара-Мод Дюпюи – 59,81
Произвольная программа
1. Маделин Скизас – 133,87
2. Сара-Мод Дюпюи – 122,80
3. Кайя Руйтер – 122,24
4. Кэтрин Медланд Спенс – 119,56
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